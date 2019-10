Reforçado, Athletico desafia o ascendente Fluminense, no Rio

Curitiba – Vindo de derrota em casa para o líder Flamengo, o Athletico tem outro time carioca pela frente no Brasileirão para tentar se reabilitar na competição, desta vez, porém, fora de casa. Às 21h, no Maracanã, desafia o Fluminense, pelo encerramento da 26ª rodada.

O duelo coloca frente a frente dois pupilos de Fernando Diniz, ex-treinador das duas equipes. No Furacão, Tiago Nunes pode contar com os retornos dos zagueiros Bambu e Pedro Henrique, que estavam no departamento médico, e com o goleiro Santos e o volante Bruno Guimarães, que estavam a serviço da seleção brasileira principal e sub-23, respectivamente. Já o zagueiro Thiago Heleno, suspenso, é desfalque certo.

No Flu, que está embalado por cinco partidas sem derrotas, Marcão não conta com o zagueiro e capitão Marcão, que sofreu lesão muscular no fim de semana, na vitória sobre o Bahia.