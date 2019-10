Reencontro entre tricolores é duelo direto rumo ao G4

Salvador – Tricolores que travaram duelo na Copa do Brasil com os nordestinos comemorando a vaga às quartas de final, Bahia e São Paulo se reencontram nesta quarta-feira (9) em partida na qual tentam seguir no G6 do Brasileirão. Mais do que isso, tentam a vitória para encerrar a 24ª rodada mais perto do grupo dos quatro primeiros. O jogo está marcado para as 21h, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

O Bahia terá um desfalque em relação ao time que perdeu em casa para o Athletico no fim de semana. O meia Guerra, suspenso, dá lugar a Shaylon. Nas demais posições, o técnico Roger Machado não deve promover nenhuma surpresa.

Já Fernando Diniz não conta com jogadores importantes do São Paulo. Convocados, Daniel Alves, Antony e Arboleda são ausências certas. No meio-campo, Igor Gomes entra naturalmente. Na defesa, existe dúvida entre Anderson Martins e Walce. Já o retorno de Alexandre Pato ao ataque desde o começo do duelo ainda não está confirmado. Ele se recuperava de lesão desde o dia 19 de setembro, quando se lesionou durante um treino. pato atuou pela última vez no dia 15 de setembro, quando já retornava de uma lesão que o deixou fora dos gramados por mais de um mês.