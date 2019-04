Recorde na exportação da carne de frango

Levantamentos da Abpa (Associação Brasileira de Proteína Animal) mostram que as exportações brasileiras de carne de frango (considerando todos os produtos, entre in natura e processados) alcançaram 340,5 mil toneladas em março, volume 9,5% inferior que as 376,2 mil toneladas exportadas no mesmo período do ano passado, com amplo destaque para as transações neste segmento feitas pela região oeste do Paraná.

Em receita, o embarque mensal alcançou US$ 564,8 milhões, saldo 4,1% menor que as vendas de março de 2018, quando foram obtidos US$ 589,1 milhões.

No ano, o saldo acumulado é de 939,3 mil toneladas, número 7,6% inferior ao volume exportado no primeiro trimestre do ano passado, de 1,016 milhão de toneladas. Já o resultado em receita alcançou US$ 1,543 bilhão, desempenho 3,8% menor que o obtido em 2018, com US$ 1,604 bilhão.

“Apesar de inferior ao mesmo período do ano passado, o volume de exportações de março é superior ao saldo de fevereiro deste ano e mostra o ritmo de crescimento das exportações mês a mês. Nesse contexto, o preço médio geral de março foi 5,5% superior ao mesmo período do ano passado, impulsionado especialmente pelas vendas do Oriente Médio e da Ásia”, analisa Francisco Turra, presidente da Abpa.

Os Emirados Árabes Unidos se destacaram no mês, com importações de 36,3 mil toneladas, 23% a mais na comparação com março de 2018. Catar também incrementou suas compras, com total mensal de 7,4 mil toneladas (+40%).

As vendas para a União Europeia também cresceram no mês passado, chegando a 20,3 mil toneladas (+5%).

Líder entre os importadores de carne de frango do Brasil, a China também incrementou suas compras no mês, chegando a 41,7 mil toneladas (+2%).

“Além da consolidação da China como principal destino da carne de frango brasileira, a forte elevação das vendas para os Emirados Árabes indicam a sustentação do fluxo de produtos halal no Oriente Médio”, ressalta Ricardo Santin, diretor-executivo da Abpa.