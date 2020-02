Recorde | Dudu celebra 300 jogos no Palmeiras

Desde a chegada em 2015 ao Palmeiras, Dudu passou por um período de conquistas. Foram dois títulos do Campeonato Brasileiro (2016 e 2018) e um da Copa do Brasil (2015). “De 2015 para cá, eu me considero um jogador importante na história do Palmeiras. Tenho contrato longo e espero completar 400, 500 [jogos]. Aí, se o Palmeiras quiser renovar, vai para 600”, disse o autor de 69 gols e 76 assistências pela equipe. Se o técnico Vanderlei Luxemburgo não aprontar surpresas na escalação do Palmeiras para o duelo desta quinta-feira, às 21h30, contra o Guarani, no Allianz Parque, Dudu vai completar seu 300º jogo pelo clube.

