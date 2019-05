Recopa: Athletico e River Plate iniciam a disputa do título nesta quarta

Curitiba – O Athletico Paranaense inicia nesta quarta-feira a disputa da Recopa Sul-Americana com o River Plate, às 21h30, na Arena da Baixada. O jogo de volta será no próximo dia 30, na Argentina.

O Furacão disputa o torneio por ter conquistado em 2018 a Copa Sul-Americana, primeiro título internacional da história do clube. Os Millonarios, por sua vez, são os detentores do troféu da Libertadores 2018.

Pelo regulamento da Recopa, disputada em duas partidas, em caso de igualdade em pontos e no saldo de gols entre as duas equipes, haverá prorrogação de 30 minutos. Se persistir o empate, o campeão será definido nos pênaltis. Na Recopa, como em outras competições organizadas pela Conmebol, não há o critério de gols marcados fora de casa, como desempate.

Para o jogo desta quarta-feira, o Athletico tem dois desfalques certos, o zagueiro Thiago Heleno e o meia Camacho, ambos afastados depois de testarem positivo para doping, em partidas da atual edição da Libertadores. Os jogadores estão suspensos preventivamente por 60 dias. Já o lateral-direito Jonathan e o zagueiro Robson Bambu são dúvidas para o técnico Tiago Neves, por problemas físicos.

O adversário

No River Plate, que participa pela quinta vez da Recopa, dos remanescentes do título da Libertadores o maior desfalque para o técnico Marcelo Gallardo é o meia colombiano Quintero, que se recupera de grave lesão. No ataque, a dúvida é sobre quem formará dupla com Lucas Pratto, entre o colombiano Rafael Santos Borré e o argentino Matías Suárez. O River disputa a sua quinta Recopa. Conquistou o título em 2015 e 2016, vencendo San Lorenzo/ARG e Independiente Santa Fé/COL, respectivamente, e foi derrotado em 1997 e 1998, nesse segundo ano, para o Cruzeiro.