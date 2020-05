Readequação de estradas rurais beneficia agronegócio

Nesta terça-feira (12), a patrulha rural está em Pitanga, onde as duas últimas estradas projetadas serão concluídas até o final do mês.

Aproximadamente 110 quilômetros de estradas rurais na Região Centro-Sul tiveram trabalhos de adequação, readequação, manutenção e ou melhorias. Os municípios de Manoel Ribas, Mato Rico, Palmital, Pitanga e Turvo foram contemplados com uma patrulha rural em sistema de rodízio.

O programa é executado pelo Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentável (Deagro), da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento. Desde 2017, quando os serviços das estradas começaram, até o início de maio de 2020, por meio do Consórcio Cid Centro, foram feitos trabalhos nas estradas dos municípios de Palmital (20 km), Turvo (18 km), Mato Rico (25 km), Manoel Ribas (25 km) e Pitanga (20 km), onde até o final do mês, outros sete quilômetros serão readequados.