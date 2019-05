Reaberto o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar em Cascavel

A Comissão Organizadora do Processo de Escolha dos Membros do Conselho Tutelar de Cascavel para o quadriênio 2020-2023 informa que estão reabertas as inscrições ao processo seletivo, que seguem novas etapas até a prova escrita, que será realizada no dia 30 de junho de 2019, conforme o edital elaborado com apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, com observância expressa às mesmas normas e condições estabelecidas no Edital de Processo de Escolha dos membros do Conselho Tutelar n.º 001/2019.

Este é o primeiro ano que a eleição dos conselheiros em Cascavel será antecedida exame de conhecimentos específicos, de caráter eliminatório e por avaliação médica e psicológica, igualmente de caráter eliminatório, visando à escolha de profissionais com nível de conhecimento correspondente às competências exigidas ao cargo de conselheiro tutelar. Interessados no processo devem observar os seguintes prazos:

É importante observar os requisitos necessários para assumir a função de Conselheiro Tutelar antes de efetuar sua inscrição:Candidatos que já estavam inscritos por meio do Edital nº 001/2019, acompanhem o Edital de Reabertura do Processo nº 011/2019 para garantir a participação nas demais fases do Processo. Os 86 candidatos já habilitados no processo anterior, permanecem inscritos. Os 34 inabilitados na fase de entrega de documentos, ainda podem reapresentar a documentação até o dia 24 e buscar a validação da inscrição.

Confira as fases dos processo de escolha

– Inscrição dos interessados (pré-inscrição online e inscrição presencial com entrega de documentos);

– Análise documental, de caráter eliminatório;

– Exame de conhecimentos específicos, de caráter eliminatório;

– Avaliação médica e psicológica, de caráter eliminatório;

– Eleição dos candidatos habilitados nas fases anteriores, por meio de voto direto, secreto e facultativo, de caráter classificatório;

– Curso de formação inicial.

O Edital de Abertura 001/2019, o Edital de Reabertura nº 011/2019 e seus Anexos na íntegra contendo demais informações importantes a respeito de todo processo podem ser consultadas no endereço eletrônico https://cascavel.atende.net/?pg=subportal&chave=1#!/tipo/pagina/valor/1571 no site da Secretaria de Assistência Social – aba conselhos – CMDCA – processos de escolha.