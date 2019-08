Ratinho vai a Brasília em tentativa de reformar a Previdência dos estados

Brasília – Os governadores favoráveis à reforma da Previdência não desistem de fazer com que os efeitos das mudanças nas regras de aposentadoria também valham para servidores públicos estaduais. Nesta terça-feira (6), eles farão um novo encontro do Fórum de Governadores. A ideia da reunião, mais uma vez, é discutir caminhos para reformar em Brasília a previdência de estados e municípios. O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior (PSD), estará presente.

Depois de terem sido excluídos na Câmara dos Deputados, a estratégia dos governadores agora é defender a apresentação de uma nova PEC (Proposta de Emenda à Constituição) no Senado, para onde vai o texto-base da reforma depois de aprovado em segundo turno na Câmara (leia mais sobre o assunto na página 6 desta edição).

No Senado, a ideia da PEC paralela conta com apoios importantes, entre eles o do senador relator da comissão que acompanha a reforma da Previdência na Casa, Tasso Jereissati (PSDB-CE).

“Acho que estamos todos convencidos de que a introdução dos estados e dos municípios é essencial para que a reforma seja completa. Foi um equívoco [da Câmara] num momento de muitas discussões. A questão foi colocada talvez de uma maneira muito emocional. Se conseguirmos passar aqui, quando voltar para Câmara, será outro clima”, declarou Jereissati à Agência Senado.

Em uma audiência pública realizada no Senado em julho, Ratinho pediu o apoio dos senadores para a inclusão dos municípios e afirmou que, sem os estados na reforma, o País terá ainda “27 problemas para resolver”.

Além da agenda sobre a Previdência, o governador também tem uma reunião na Secretaria de Aviação Civil sobre obras no Aeroporto de Foz do Iguaçu. Representantes da Usina de Itaipu – que financia parte das intervenções – estarão presentes no encontro.