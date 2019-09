Ratinho entra numa sinuca de bico

Por essa o governador não esperava. Após anunciar a contratação de 3 mil policiais e agentes, Ratinho recebeu uma carta não muito amistosa da associação dos praças e bombeiros questionando: se não tinha dinheiro para repor os salários, como tem para contratar 3 mil servidores?

Sem previsão

Sem querer ou de propósito (não se sabe), o governador não disse quando serão publicados os editais com a abertura dos concursos, tampouco qual a previsão de contratação dos aprovados. Especula-se que as provas seriam no início do próximo ano, mas quem faz concursos sabe que dali até a contratação é uma longa jornada.