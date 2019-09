O governador Ratinho Junior assina nesta terça-feira (10), às 9h30, no Palácio Iguaçu, decreto determinando a retirada de mais de 60 mil itens do setor de alimentos do regime de substituição tributária. Com a medida não haverá mais antecipação de pagamento de imposto. O objetivo é dar maior competitividade às empresas paranaenses.