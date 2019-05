Ratinho apresenta potenciais do Paraná em fórum da revista Exame

São Paulo – O governador Carlos Massa Ratinho Junior afirmou nessa terça-feira (28), na terceira edição do Exame – Fórum PPPs e Concessões, realizado em São Paulo, que quer consolidar investimentos em infraestrutura e transformar o Paraná no maior centro logístico da América do Sul.

Ele também defendeu a participação da iniciativa privada na execução de obras e de serviços públicos, com o compromisso de ampliar e melhorar o atendimento à população. “No Paraná, estamos trabalhando em várias ideias, tanto com relação a PPP quanto concessões”, afirmou Ratinho Junior. “Este é o caminho que o Brasil tem que tomar”, completou, ressaltando que o Paraná tem a lei mais moderna do Brasil na área de parcerias e concessões.

No evento realizado na Amcham Brasil, Ratinho Junior participou de uma mesa de discussão com os governadores da Bahia, do Piauí e de Alagoas e falou sobre o processo de Parcerias Público-Privadas (PPPs) e concessões no Paraná. Ele destacou o acordo que está sendo feito com o governo federal para a inclusão de cerca de 1,6 mil quilômetros de rodovias que cortam o Estado no pacote de concessões rodoviárias da União.

“O Paraná deverá ter a maior leilão de rodovias, com 4,1 mil quilômetros, somando os trechos do atual Anel de Integração com outras rodovias que estamos incluindo no pacote do governo federal”, disse Ratinho Junior. O governador reafirmou que trabalha para que o valor das tarifas sejam reduzidas em pelo menos 50% no edital que deve ser lançado antes do vencimento dos atuais contratos, em 2021.