O Campeonato Brasileiro de Rali de Velocidade chega à quarta etapa no próximo fim de semana. De sexta-feira a domingo a cidade de Rio Negrinho, em Santa Catarina, recebe a competição. Uma prova que se mostra com muita importância para quem ainda deseja brigar pelo título da temporada. Caso da equipe Nova Itália RS Rally, da dupla Evandro Carbonera e Juliano Gracioli. Em Rio Negrinho, a dupla tenta reassumir a liderança do Campeonato na categoria RC5 (4×2).