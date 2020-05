Rali dos Sertões será em novembro

O Rali dos Sertões será adiado de agosto para novembro em função da pandemia do coronavírus. A 27ª edição da prova será disputada de 7 a 15 de novembro, com início na cidade de São Paulo e término no Ceará.

Vencedor no ano passado na categoria carros, Lucas Moraes aprovou a decisão de adiamento da competição. Essa é a primeira vez que o Rali dos Sertões é adiado. “Tenho certeza de que a organização tomou a melhor decisão possível. Muitas pessoas estão envolvidas nessa disputa, é uma prova que movimenta não apenas pilotos e staff, mas também grandes populações locais por onde carros, motos e quadris passam. O sucesso da competição chama bastante atenção dos fãs do mundo off road e a prova deste ano já tem 150 competidores inscritos, sendo que as inscrições seguirão abertas até novembro”, diz Lucas, que é piloto da MEM Motorsport.

O calendário do Sertões Series, campeonato do qual o Rali dos Sertões faz parte, também foi alterado e começará em 26 de agosto, no Jalapão. A segunda etapa será em Santa Catarina de 1º a 3 de outubro, enquanto a temporada será encerrada com o Series São Paulo de 3 a 5 de dezembro.

“Precisamos aproveitar esse tempo que ficaremos parados. A saúde de todos deve estar sempre em primeiro lugar, então essa pausa é mais do que necessária, mas estamos nos preparando física e mentalmente em casa para voltar às corridas melhores do que nunca”, diz Lucas.

Em 2019, o Rali dos Sertões passou por sete estados e 40 cidades do Brasil, começando em Campo Grande (MS) e sendo encerrado em Aquiraz (CE), onde Lucas se tornou campeão ao lado de Kaíque Bentivoglio. Em março de 2020, a dupla iniciou bem a atual temporada no Rali Minas Brasil, onde conquistou a vitória.

Fórmula E I

Por segurança, a organização da Fórmula E (carros elétricos) já estuda que as corridas da categoria sejam realizadas somente em autódromos, abandonando os circuitos de rua.

Fórmula E II

A Fórmula E tem mais duas provas da temporada 2019/2020 canceladas. Os eGPs de Nova York e Londres foram cancelados e os dirigentes procuram locais para a realização de mais dois eGPs para que a temporada seja completada, já que o regulamento exige pelo menos seis etapas. A prova dos Estados Unidos estava marcada para 11 de julho e a da Inglaterra para o dia 26 do mesmo mês. Até agora foram realizadas as etapas da Arábia Saudita, do Chile, do Marrocos e do México.

Terra

Depois de muita ansiedade, os pilotos da Velocidade na Terra farão a poeira levantar. No próximo sábado o Autódromo de Ponta Grossa abrirá para treinos.

Autódromo

Orlei Silva, presidente do Automóvel Clube de Cascavel, passou o dia de ontem conversando com Walter Parcianello, secretário de Esportes de Cascavel, tratando da liberação ao Autódromo Zilmar Beux para treinos. Ele espera uma resposta o mais rápido possível, que possibilite treinos já no próximo fim de semana. Os autódromos do Paraná estão liberado para treinos pela FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo) e pela CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo). No entanto, a prática só será possível após a liberação das autoridades de saúdes dos municípios.