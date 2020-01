Rali Dakar tem vitória de Peterhansel

O quarto dia de disputa do Rali Dakar, na Arábia Saudita, confirmou o equilíbrio da categoria Carros. Em quatro dias, quatro vencedores diferentes. A quarta-feira foi dia de consagração para Stéphane Peterhansel, que venceu a Especial entre Neom e Al-´Ula. Foi a Especial mais longa da competição até agora, com 453 quilômetros, com 80 neutralizado. Stéphane Peterhansel, 13 vezes campeão do Dakar, saiu na sexta colocação e completou o percurso em 4h04m34s. Carlos Sainz, seu companheiro de equipe, acabou perdendo quatro minutos nos últimos 100 quilômetros. Mesmo assim, garantiu o quarto lugar e mantém a liderança na classificação geral. Com a vitória, Peterhansel pulou para terceiro na classificação.

