Quina de São João pode pagar R$ 140 milhões; Mega-Sena acumula

O concurso 5.002 da Quina pode pagar um prêmio de R$ 140 milhões ao apostador que acertar os cinco números do concurso 5.002, na segunda-feira (24). Segundo a Caixa, o valor deve ser o maior já pago desde 2011, quando a chamada Quina de São João foi criada.

O preço da aposta mínima, de um jogo com apenas cinco números, é de R$ 1,50. Quanto mais números o apostador marcar, maior o preço a ser pago e maiores as chances de ganhar. Na Quina, quem opta pela aposta mínima tem uma em 24.040.016 chances de acertar as cinco dezenas.

O sorteio da Quina de São João será realizado no Parque do Povo, dentro da festa São João de Campina Grande, na Paraíba, a partir das 20h desta segunda-feira (horário de Brasília).

Mega-Sena

Ninguém acertou os seis números do concurso 2.162 da Mega-Sena, sorteado ontem (22). Acumulado, o próximo concurso, a ser sorteado na quarta-feira (26), pagará R$ 6,2 milhões.

O preço da aposta mínima para a Mega, com seis números, custa R$ 3,50. Tentando a sorte com um único jogo de seis dezenas, o apostador tem 0,000002% de chance de ganhar, ou seja, uma oportunidade em 50.063.860.