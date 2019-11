QUE FASE | Liverpool terá maratona no mês do Mundial

O empate por 1 a 1 com a “pedra no sapato” Napoli, na quarta-feira (27), não estava nos planos do Liverpool, que com isso não conseguiu a classificação antecipada às oitavas de final da Liga dos Campeões. Agora, terá que encarar uma maratona de jogos em dezembro com a vaga na principal competição da temporada em risco. Serão dez partidas em 30 dias até o final do ano, incluindo um duelo de vida ou morte na Áustria e a disputa do Mundial de Clubes, no Catar. Os dez jogos serão por quatro competições diferentes: Campeonato Inglês, Liga dos Campeões, Copa da Liga e Mundial de Clubes. O mais importante destes, para o clube, é o confronto com o Red Bull Salzburg, fora de casa, em 10 de dezembro, um dia antes do início do Mundial de Clubes, no qual os Reds estrearão no dia 18, na semifinal.