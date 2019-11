QUE FASE! | Áudio expõe situação complicada do Cruzeiro

Vindo de derrota em casa para o antepenúltimo colocado CSA, o Cruzeiro, que abre a zona de rebaixamento do Brasileirão, teve a situação complicada que vive ainda mais exposta em um áudio vazado no qual o meia Thiago Neves cobra o presidente Zezé Perrella para o pagamento de ao menos 60% do salário atrasado referente ao mês de setembro “antes de quinta-feira”, dia da derrota para os alagoanos. Além disso, a Raposa ainda precisa pagar o salário integral do mês de outubro e, nos próximos dias, o de novembro. No time, a derrota para o CSA custou o cargo do técnico Abel Braga, que ontem (29) foi substituído por Adilson Batista (foto), que no dia anterior havia sido demitido pelo Ceará. Ex-jogador e treinador da Raposa de 2008 a 2010, Batista comandará o time no fechamento da 36ª rodada, contra o Vasco, segunda-feira (2), no Rio de Janeiro.