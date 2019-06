Quatro equipes comemoram título do Campeonato Paranaense de Handebol Cadete

A disputa pelo título do Campeonato Paranaense de Handebol Cadete foi acirrada do início ao fim. Os campeões foram conhecidos no domingo (23), em partidas realizadas na cidade de Toledo.

Defendendo o título, a Prefeitura de Maringá/Unimed/Unicesumar protagonizou um jogo de alto nível com o Colégio ATO/Campo Mourão, vencendo por 31 a 26, resultado que deu aos maringaenses o bicampeonato estadual da Chave Ouro. “A Chave Ouro tem uma série de times com extrema qualidade e o time que fizemos a final tem um valor gigantesco para o handebol com a técnica Diva. Estou muito feliz com os meninos, eles conseguiram concretizar cinco vitórias em cinco jogos 5 em um campeonato extremamente difícil”, ressaltou o treinador Marlon Aráujo, conhecido como Biroto.

Completou o pódio o elenco da Prefeitura de Cambé Handebol, que teve que suar a camisa pra vencer o forte time da ASAHP/Paranavaí, ganhando de uma bola o confronto nos segundos finais, 20 a 19. “Esse pódio representa cinco anos de trabalho. Comecei com esses meninos quando tinham 12 anos, esse é o terceiro ano que a gente participa. Nós viemos com a intenção de não cair pra Chave Prata, pra ganhar um jogo que fosse, e a gente conseguiu fazer uma semifinal de igual pra igual com o Colégio ATO e ainda sair com um troféu, o nosso primeiro de Campeonato Paranaense. Esses meninos estão de parabéns, foram guerreiros, mereceram”, ressaltou o técnico Rodolfo Moraes (Cyborg), acrescentando: “Nossa ideia é cada mais estar entre as principais equipes, pensar alto agora, porque nós sempre viemos pra buscar a melhor colocação, dessa vez conseguimos um pódio, eu acho que tem sonhar alto, vamos continuar trabalhando pra, quem sabe futuramente, conseguirmos um resultado ainda melhor”, frisou.

Na competição feminina da primeira divisão, Santo Antonio do Sudoeste ficou com o título depois de seis anos participando do campeonato. A conquista veio ao superar por 17 a 14 a seleção da ACH/Santa Maria/Cascavel, que terminou com a medalha de prata. “Essa equipe já vem dando frutos desde os 12 anos. Tudo o que tínhamos pra ganhar nessa categoria e no sub-14 elas ganharam, fomos campeãs escolares com essa mesma equipe e representamos o Estado do Paraná na fase nacional dos Jogos Escolares, então acredito que o trabalho de todos esses anos foi demonstrado em quadra hoje, com uma equipe mais firme, mais segura, tudo que a gente pediu durante a preleção elas fizeram, então é uma equipe já experiente, rodada em quadra, com isso fomos consagradas campeãs”, comemorou a professora Leonilda Silva (Nidi).

O selecionado do Jussara Handebol faturou a 3ª colocação, ao ganhar de 23 a 21 das maringaenses. “A equipe ainda está um pouco abalada do resultado da semifinal, viemos pra jogar uma final, então a avaliação que faço dessa competição é que temos que treinar mais, ano que vem vamos voltar e queremos fazer uma boa competição, chegar mais longe. Sempre estamos entre as três melhores, isso representa demais pra gente, coroa todo o nosso trabalho”, elencou o professor André Girotto.

Francisco Alves e Jardim Alegre são ouro na Chave Prata

Por sua vez, o time masculino da Prefeitura de Francisco Alves conquistou o título inédito da Chave Prata e a ascensão à principal divisão em 2020. Diante da Prefeitura de Matelândia Handebol, os alvenses fizeram uma grande apresentação, vencendo os adversários por 26 a 18. Os matelandienses estão retornando ao cenário de competições estaduais com a inédita medalha de prata e a ascensão à Chave Ouro no próximo ano. “Lutamos bastante, foi um jogo muito apertado, no começo os meninos deram uma desconcentrada, mas no fim conseguimos abrir o placar e manter, eles se concentraram, mesmo com alguns errinhos, o time saiu com a vitória pelo esforço e dedicação deles. Esse título representa muita coisa pra gente, temos muita história no handebol de anos atrás e agora estamos voltando com essa geração, campeã sub-14, sub-15 e agora campeã na categoria cadete”, comemorou a técnica Franciele Vieira.

O elenco da ACH/Cascavel/AC5 venceu Ponta Grossa/Marista Pio XII/LHCG por 23 a 21, fechando sua participação na 3ª posição. “Esse resultado foi ótimo, claro que esperávamos o título, mas infelizmente perdemos no finalzinho a semifinal por um gol, isso é coisa do jogo, mais foi uma ótima participação pra gente, trabalhando somente com atletas pratas da casa”, frisou o professor Cezar Casagrande.

Na disputa feminina, a seleção de Jardim Alegre/AFHJA entrou em quadra confiante, impondo logo no início sua forma de jogar, não dando muitas chances da Prefeitura de Arapongas/Semesp criar jogadas que terminassem com a bola na rede, ganhando o confronto por 26 a 14. O time IHB Londrina garantiu a medalha de bronze sobre a Prefeitura de Bom Sucesso, fechando o placar em 24 a 16. “É um marco pra gente, porque Londrina ficou fora dessa categoria por sete anos e em nosso retorno ficarmos entre as três melhores equipes da Chave Prata, é muito gratificante, coroa todo um trabalho que realizamos com essas meninas, elas fizeram uma excelente participação”, enfatizou o auxiliar técnico Leandro Vinicius Floriano.

Confira a classificação final do Campeonato Paranaense de Handebol Cadete – Chave Ouro:

Feminino

1º Santo Antonio do Sudoeste Handebol

2º ACH/Santa Maria/Cascavel

3º Jussara Handebol

4º Prefeitura de Maringá/Unimed/Unicesumar

5º Prefeitura de Francisco Alves

6º São Miguel do Iguaçu

7º Prefeitura de Toledo/ATH/Apef

8º Marilena Handebol

Masculino

1º Prefeitura de Maringá/Unimed/Unicesumar

2º Colégio A.T.O./Campo Mourão

3º Prefeitura de Cambé Handebol

4º Asahp/Paranavaí

5º Jussara Handebol

6º Prefeitura de Marialva

7º Prefeitura de Arapongas/Semesp

8º Fecam/AhandeCam/Grupo Integrado/Campo Mourão

Confira a classificação final do Campeonato Paranaense de Handebol Cadete – Chave Prata:

Feminino

1º Jardim Alegre/AFHJA

2º Prefeitura de Arapongas/Semesp

3º I.H.B/Londrina

4º Prefeitura de Bom Sucesso

5º Prefeitura de Ourizona

6º Castro

Masculino

1º Prefeitura de Francisco Alves

2º Prefeitura de Matelândia Handebol

3º ACH/Cascavel/AC5

4º Ponta Grossa/Marista Pio XII/LHCG

5º Ribeirão do Pinhal Handebol

6º Prefeitura de Toledo/ATH/Apef

7º Marechal Cândido Rondon/Paraná Uniforme

8º Prefeitura de Santa Izabel do Oeste/AIHA

9º Alto Paraná/DDC/FBB/Handebol

10º Prefeitura de Ourizona

11º Prefeitura de Mandaguaçu

12º Colégio Sepam/Ponta Grossa

13 I.H.B/Londrina

14º Prefeitura de Corbélia

15º Castro

Organização

Realizado pela Liga de Handebol do Paraná, o Campeonato Paranaense de Handebol Cadete conta com o apoio da Prefeitura de Toledo, por intermédio da Secretaria de Esporte e Lazer, da Associação Toledense de Handebol, da Federação Internacional de Handebol (IHF), da Confederação Brasileira de Handebol, da Associação Paranaense de Árbitros de Handebol (APAH), do CREF9/PR, e conta com o apoio da Kempa.

Fonte: Liga de Handebol do Paraná