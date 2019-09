Projeto restaura brinquedos usados para crianças carentes 

Reportagem: Milena Lemes

Brinquedos usados com cara de novos. É isso o que a Oficina de Brinquedo da Copel vem fazendo desde 2001, quando criou o projeto para restaurar brinquedos e entregá-los para crianças pobres da região de Cascavel, especialmente em datas comemorativas, como Dia das Crianças e Natal.

“Nós temos uma parceria com a Pastoral da Criança, que faz um levantamento em localidades e bairros mais pobres, fornece as listas com nomes, idades e sexo das crianças. Então nós selecionamos os brinquedos de acordo com essa listagem”, explica a voluntária Alessandra Mattos Gonçalves.

De acordo com ela, as doações são feitas também para instituições que desejam montar ou incrementar a brinquedoteca.

Os voluntários que fazem parte da oficina são empregados da ativa e aposentados da Copel.

Até o último ano, mais de 14 mil crianças foram presenteadas com brinquedos restaurados na oficina.

Como doar

Doar um brinquedo e fazer parte dessa corrente do bem é fácil: basta ir à portaria da Copel em Cascavel, na Rua Vitória, 105, em qualquer época do ano e entregar o donativo. Todo tipo de brinquedo pode ser doado.