Projeto Karatê para Todos abre 200 vagas gratuitas

Em razão do projeto Karatê para Todos, o Instituto de Esporte Cascavel, de forma inédita, abriu de uma só vez 200 vagas totalmente gratuitas a alunos da rede pública de ensino, com idade de 5 a 18 anos, para a garotada que deseja praticar a arte marcial do Karatê.

O esporte tem vários benefícios e uma filosofia voltada para o desenvolvimento pessoal e o cultivo de uma vida saudável. As aulas serão realizadas no Centro de Treinamento de Artes Marciais do Instituto de Esporte Cascavel, localizado na Rua André de Barros, 901, no Bairro Nova Cidade. O início das atividades será definido assim que as turmas forem fechadas.

O objetivo do Karatê para Todos é ofertar treinamento de qualidade na modalidade de karatê, em contraturno escolar. O requisito para se manter na atividade será por meio do boletim escolar dos alunos.

As aulas serão as segundas, as quartas e as sextas-feiras, em dois turnos. O da manhã é das 9h às10h e o da tarde das 14h às 15h.

Os interessados poderão se inscrever por telefone no (45) 9 9982-6423 ou pelo e-mail institutoefc@hotmail.com. A prioridade de atendimento é para crianças matriculadas na rede pública de ensino