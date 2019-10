Programação da Stock Car começa com treinos livres

A programação da 9ª Stock Car e a 6ª da Stock Light começam hoje com treinos livres no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel. A programação segue até domingo, quando serão conhecidos os vencedores no circuito mais veloz do Brasil.

Diversas ações ligadas ao evento movimentaram Cascavel durante o dia de ontem. Em um deles, a organização da categoria homenageou os pilotos de Cascavel que já foram campeões na Stock Car. Os homenageados são Ângelo Giombelli, tricampeão (1991, 1992 e 1993); David Muffato, campeão de 2003; e Diogo Pachenki, campeão da Stock Light em 2004. Também foi entregue um troféu à Prefeitura de Cascavel em comemoração aos 40 anos da Stock Car. Cascavel integrou o calendário da primeira temporada, em 1999, e de lá para cá já sediou provas em 18 oportunidades.

Programação da Stock Car

Hoje

8h30 – Shakedown

10h25 – Treino Livre 1

13h15 – Treino Livre 2

16h05 – Treino de Rookies

Amanhã

10h05 – Treino Livre 3

13h30 – Classificação

Domingo

11h – Corrida 1

12h02 – Corrida 2

Programação da Stock Light

Hoje

8h – Shakedown

9h – Treino Livre 1

11h50 – Treino de Rookies

14h40 – Treino Livre 2

Amanhã

8h30 – Treino Livre 3

11h30 – Classificação

15h30 – Corrida 1

Domingo

8h15 – Corrida 2