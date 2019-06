Programa de Mobilização: 6 pontos para voltar a gerar empregos

Curitiba – O secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, do governo federal, Carlos Alexandre da Costa, lançou nessa quinta-feira (13), em Curitiba, o programa Mobilização pelo Emprego e Produtividade. A iniciativa tem a parceria do Sebrae.

O Paraná é o terceiro estado brasileiro a receber o lançamento, que já ocorreu em Minas Gerais e Santa Catarina. A mobilização foi lançada em Curitiba, na sede da Fiep (Federação da Indústria do Estado do Paraná), com a presença do presidente da entidade, Edson Campagnolo, do governador Carlos Ratinho Massa Júnior, do presidente do Sebrae Nacional, Carlos Melles, e do secretário nacional de Desenvolvimento, Indústria, Comércio, Serviços e Inovação, Caio Megale.

“Trata-se de uma agenda focada em seis pilares que vão atacar os grandes problemas brasileiros”, disse Costa.

Ele frisou que primeiramente é preciso promover as reformas estruturais para recuperar o equilíbrio fiscal do Estado brasileiro. “Em primeiro lugar, a reforma da Previdência, depois as privatizações e a reforma do Estado, reduzindo os custos administrativos”, declarou.

De acordo com o secretário, “a partir daí, começamos uma agenda positiva, uma agenda de geração de emprego, com mais produtividade nas empresas”.

Seis pontos

Os seis pontos da Mobilização pelo Emprego e Produtividade são: Simplifica (remoção de obstáculos à produtividade e à competitividade, com diminuição do custo Brasil e de entraves burocráticos), Pro-Mercados (atacar barreiras ao pleno funcionamento dos mercados e à falta de planejamento de longo prazo para infraestrutura), Pro-Infra (investimentos privados em infraestrutura), Emprega + (focado na melhoria da qualificação profissional) Brasil 4.0 (voltado à qualificação das empresas em habilidades gerenciais) Programa de Micros e Pequenas Empresas (com incentivos aos pequenos negócios).

O programa Mobilização pelo Emprego e Produtividade inclui um webaplicativo, também lançado no evento. Nesse aplicativo, os empresários podem informar qual o principal problema que enfrentam. “Até agora o maior problema apontado pelos empresários foi a burocracia, com o excesso de regulação”, informou o secretário.

Descomplicar o Brasil

O presidente do Sebrae Nacional, Carlos Melles, disse que a iniciativa traz soluções para descomplicar o Brasil, gerando emprego e renda e mais competitividade, por meio da educação e do conhecimento. “O Brasil está começando a destravar. São quatro a cinco meses de propostas claras. O Sebrae é um agente importante de desenvolvimento para o Brasil e para os estados”, declarou Melles.

Carta de Curitiba

O presidente da Fiep, Edson Campagnolo, fez o lançamento, durante o evento, da Carta de Curitiba, documento assinado pelos representantes do setor produtivo em apoio às medidas do governo. “A Carta de Curitiba é um apoio incondicional dos representantes do setor produtivo, uma chancela ao ministro Paulo Guedes, ao presidente Jair Bolsonaro e ao governador Ratinho para melhorar o ambiente de negócios, desburocratizando o Brasil para termos um ciclo virtuoso da economia”, declarou Campagnolo.

Governo prepara bases para criar 500 mil empregos

Durante o lançamento do programa, o governador Ratinho Junior apresentou as principais iniciativas do Estado para alavancar a economia paranaense e afirmou que a expectativa é criar 500 mil novos empregos Paraná nos próximos quatro anos. Ele destacou, como base da retomada da economia estadual, o bom ambiente político no Estado, os investimentos em infraestrutura e o apoio do Estado à tecnologia e inovação.

O governador afirmou que essas premissas conduziram o Estado a se posicionar como o quarto lugar na geração de postos de trabalho no primeiro quadrimestre – com 37.876 novos empregos formais, atrás apenas de São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina.

O governo do Estado desenvolve três novos programas para seguir na escalada da abertura de postos de trabalho. O Paraná mais Empregos quer levar oportunidades para as 50 cidades com menor IDH (Índice de Desenvolvimento Humano). Nesses municípios haverá subsídio de energia e juros com taxas mais baixas, via Fomento Paraná ou BRDE, para investimento, criando bolsões de emprego.

Outro ponto mira o apoio ao empreendedorismo feminino, com linhas de crédito facilitadas por meio da Paraná Fomento para mulheres que querem iniciar ou ampliar atividades e negócios.

A terceira iniciativa, o Banco do Agricultor Paranaense, consiste em uma linha de financiamento, também com recursos do BRDE e da Fomento Paraná, que apoie a inovação e sustentabilidade na agricultura e o desenvolvimento tecnológico em micro, pequenas e médias empresas inovadoras.

Segundo o governador Ratinho Junior o governo também dará apoio ao desenvolvimento do setor turístico e para reforçar a atuação das cooperativas. “É o momento de unir esforços para que o Paraná possa continuar crescendo”, disse o governador.