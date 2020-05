Profissionais do Mais Médicos reforçam atendimento nos municípios

A Secretaria de Estado da Saúde recebeu oficialmente, nesta terça-feira (12), 235 médicos que já iniciaram as atividades em municípios paranaenses pelo Programa Mais Médicos, do Ministério da Saúde. A recepção de boas-vindas aconteceu por meio de transmissão de vídeo.

Eles foram convocados no 19º e 20º ciclos do programa no Paraná. “A chegada destes profissionais representa melhoria no atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde, principalmente neste momento tão crítico de enfrentamento da Covid-19”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

PROGRAMA – Segundo o Ministério da Saúde, o Programa Mais Médicos tem como objetivos diminuir a carência de médicos nas regiões prioritárias para o SUS, a fim de reduzir as desigualdades regionais na área da saúde; ampliar a inserção do médico em formação nas unidades de atendimento do SUS, desenvolvendo seu conhecimento sobre a realidade da saúde da população; e aperfeiçoar médicos para atuação nas políticas públicas de saúde e na organização e no funcionamento do SUS