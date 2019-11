Professores decidem nesta quarta-feira se aderem à greve no noroeste

Os professores da rede estadual de ensino do Núcleo Regional de Educação (NRE) de Umuarama devem se reunir nesta quarta-feira (27) para decidir sobre a adesão à greve dos servidores públicos do Paraná, que foi anunciada no sábado (23).

A decisão dos professores foi tomada em assembleia estadual da APP (Associação de Pais e Professores) Sindicato e a paralisação deve ser iniciada em 2 de dezembro.

Em Umuarama, a assembleia para decidir sobre a adesão à greve ocorreria no domingo (24). No entanto, o filho de um dos membros do sindicato morreu e a reunião precisou ser transferida para outra data. Hoje, a reunião entre os professores deve acontecer em três turnos diferentes, na sede da APP. Pela manhã, tarde e noite.

Conforme o presidente do sindicato, Claudemir Miller, a intenção é possibilitar que a maior parte dos professores participe da decisão. Segundo Miller, as conversas informais indicam que os docentes irão acompanhar o movimento estadual. Caso seja aprovada, a greve ocorrerá por tempo indeterminado.

Reivindicações

A principal reivindicação da categoria é o fato de o governo estadual querer realizar uma reforma da previdência que pode acarretar em danos para o funcionalismo público do Paraná. Além desse motivo, os professores também pedem que o governo pague os 17% da data-base que estão acumulados e reveja pontos do ensino médio que precisam ser melhores debatidos. Na ocasião em que ocorreu a assembleia estadual que deliberou sobre a greve, o presidente da APP estadual, Hermes Leão, disse que a mobilização é necessária. “A nossa assembleia aprovou a greve, superando as dificuldades de calendário. Esta é uma resposta para o governo Ratinho Júnior, que não dialoga com a categoria e ainda encaminha uma PEC que acaba com nossas aposentadorias. É uma resposta também aos desmandos da Secretaria de Estado da Educação (Seed) e sua desorganização no processo de matrículas do ensino médio noturno, às condições de trabalho, as ameaças de piorar a distribuição de aula e também o ataque aos PSSs”, ressaltou.

Indicativo na UEM

Na sexta-feira (22), os servidores da Universidade Estadual de Maringá (UEM) aprovaram também em assembleia, um indicativo de greve. Caso a paralisação aconteça, deve começar também no dia 2, junto à dos professores da rede básica de ensino. Quem deliberou pela greve foi o Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino de Maringá (Sinteemar). A Seção Sindical dos Docentes da UEM (Sesduem) também avaliou um indicativo de greve ontem (26) durante assembleia.

Fonte: Tribuna Hoje News