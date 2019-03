Produtos têm desconto de até 69% em financiamento

Agricultores familiares de 20 estados, que cultivam de produtos que tiveram queda de preço, terão desconto no pagamento do crédito do Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar) no mês de março. Em portaria (1.067) publicada nesta semana, a Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura divulgou a lista de culturas contempladas pelo PGPAF (Programa de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar).

A dedução vale para o período de 10 de março a 9 de abril e tem como referência os preços praticados no mercado em fevereiro. Os produtos com bônus neste período são: açaí (fruto), alho nobre, arroz em casca natural, babaçu (amêndoa), banana, borracha natural cultivada, cacau (amêndoa), castanha de caju, feijão caupi, leite, manga, maracujá, mel e raiz de mandioca.

Os estados que apresentam o bônus de desconto deste mês são Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

Agricultores familiares que têm parcelas de operações de investimento do Pronaf terão desconto correspondente à média dos bônus do feijão, leite, mandioca e milho (cesta de produtos), concedidos mensalmente pelo programa.

A medida visa garantir a sustentação de preços da agricultura familiar, estimular a diversificação da produção agropecuária e articular as diversas políticas de crédito e de comercialização agrícola.