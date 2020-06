Produtores rurais de Santa Terezinha recebem auxílio na produção de silagem

Com o milho no ponto, os produtores rurais de Santa Terezinha de Itaipu que não têm em suas propriedades as máquinas agrícolas necessárias para a colheita do milho e armazenamento da silagem, contam com o apoio do poder público. O incentivo à produção acontece anualmente, por meio do Programa de Melhoramento Genético (Progem), oferecido pela secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente.

Somente neste ano, o programa atendeu 47 produtores rurais, com maquinários para colheita e transporte da silagem. O produtor rural Ademir Nandi está entre os beneficiados. Para ele, os serviços de silagem são fundamentais, pois estimulam a produção do gado leiteiro. “Não tenho palavras para agradecer todo auxílio prestado pela prefeitura, sabemos que muitos municípios não proporcionam isso para os munícipes, então para nós, é motivo de alegria. Quero agradecer o prefeito Cláudio por nos atender tão bem, por pensar em toda população. Santa Terezinha de Itaipu é um exemplo em todas as áreas, desde os serviços de silagem até as obras de benfeitorias nas estradas, outro investimento que facilitou o nosso dia a dia”, agradeceu.

O secretário de Agropecuária e Meio Ambiente, Paulo Ruppenthal, destacou que o auxílio prestado pelo município gera economia ao homem do campo, bem como sua permanência na propriedade. “Sabemos que a silagem é um método eficiente, utilizado para alimentar o gado e por esse motivo, temos dado total apoio aos produtores rurais. Afinal, temos esse compromisso com o homem do campo. Vamos continuar auxiliando nossos produtores em todas as ações que venham a beneficiá-los, incentivando a permanência dos mesmos em suas propriedades rurais”.

Incentivo – No último período de colheita, de janeiro a março deste ano, mais de 20 produtores rurais foram atendidos, 29 alqueires da safra milho foram colhidos e duas mil e quinhentas toneladas de silagem foram produzidas. Para a segunda safra, 27 produtores serão atendidos e 36 alqueires de safra milho apanhados, gerando três mil toneladas de alimento para o rebanho de bovinos.