Procura por fogos aumenta 1.000%

Reportagem: Milena Lemes

Tradição no mundo todo, a virada do ano costuma ser “iluminada” com muitos fogos de artifícios coloridos. “Se formos comparar dezembro do ano passado com dezembro deste ano, a procura está igual, mas em comparação a novembro a procura aumentou 1.000%”, conta o sócio-proprietário de uma empresa de fogos de Cascavel Jardel Agnaldo Leite.

Segundo ele, a procura é ainda maior nos últimos dois dias do ano.

A brincadeira não costuma ficar muito barata. Os fogos coloridos podem variar de R$ 30 a R$ 80, enquanto os fogos de tiros variam de R$ 20 a R$ 56. O número de fogos dentro de uma caixa varia de 6 a 12 unidades.

Medidas de segurança

Além de bonitos, os fogos de artifício são perigosos. Em todas as caixas há um manual de instruções com orientações de como usar cada produto, que devem ser seguidas à risca, para não transformar a alegria em tristeza.

Conforme Jardel Agnaldo Leite, é importante ficar ao menos 50 metros de distância e a pessoa responsável por acender deve sair de perto do artifício rapidamente. “No manual consta em qual superfície o fogo deve estar antes de ser aceso, por exemplo, em um tijolo… Também por segurança nós não vendemos os fogos para pessoas menores de 18 anos”.