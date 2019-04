Mais de 2 mil pessoas procuram pela vacina contra a gripe nos dois primeiros dias

A Secretaria de Saúde divulgou nesta sexta-feira(12) a primeira parcial da campanha de vacinação contra a gripe, iniciada na última quarta-feira (10)

Pelo levantamento feito até agora, 2.022 pessoas foram vacinadas. Foram 1.544 crianças, 405 gestantes e 66 mulheres no pós-parto.

Meta

A meta total da campanha em Cascavel é de vacinar 95.471 pessoas nas duas etapas. Nesta primeira etapa a meta é imunizar 26.902 pessoas, entre crianças, gestantes e puérperas.

A partir de 22 de abril, começa a segunda etapa da campanha, na qual a vacinação contra influenza ocorrerá com a mobilização dos grupos prioritários em todo o País, e a meta é vacinar mais 68.569 pessoas, entre idosos com 60 anos ou mais,professores, funcionários da saúde,portadores de doenças crônicas e em condições clínicas especiais, adolescentes e jovens entre 12 e 21 aos sob medidas sócio educativas, funcionários do sistema prisional e detentos.

Horário de vacinação nas USFs e UBSs

– Área urbana: 7 horas às 18h45

– Área rural: 8 horas às 16h45