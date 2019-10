Processo de cassação de prefeito é adiado por pedido de vistas

Reportagem: Josimar Bagatoli

Um pedido de vistas da vereadora Marivone Perin (PV) adiou a abertura de processo de cassação do prefeito de Lindoeste José Romualdo Pedro, o Zezinho, do PL. Em sessão agitada na noite desta segunda-feira, quatro vereadores votaram a favor do pedido de vistas e quatro contra e coube ao presidente Namir Teixeira o voto de minerva. Ele acatou o pedido e a nova votação para as quatro denúncias populares cobrando a cassação do prefeito ficou para o dia 28 deste mês. Houve pressão grande dos parlamentares para abertura do processo que levará 90 dias para ser concluído, se aceito na próxima sessão. Teixeira decidiu acatar o pedido de vistas para evitar qualquer questionamento judicial futuro sobre os trâmites feitos pela Câmara de Vereadores.

Entenda o caso

O Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) investiga o desvio de verbas do Fundo Municipal da Saúde de Lindoeste. O esquema fraudulento de desvio de dinheiro público pode ter movimentado até R$ 1 milhão em contas bancárias de laranjas. Os casos envolvem pagamentos em duplicidade, empenhos de despesas sem comprovação de notas fiscais e pagamentos apenas com autorização de fornecimento. O denunciado no caso como articulador de toda ação é Jadiel Almeida Ferreira, proprietário da J A Contabilidade Assessoria e Negócios, que exerceu cargo de secretário de Finanças da Prefeitura de Lindoeste entre os anos de 2017 e 2019 – era ele quem gerenciava os recursos, realizava os pagamentos e assinava os cheques em conjunto com o atual prefeito, que nega qualquer participação – ele ainda não foi ouvido pelo promotor.