Primeiro título de Senna na Globo

Não será na manhã e domingo. Será na tarde de domingo. Para quem não viveu essa fase, não viu o quanto as corridas de Fórmula 1 eram empolgantes nem como era Ayrton Senna, hoje terá a oportunidade de viver uma emoção diferente. A Rede Globo exibirá um especial sobre a conquista do primeiro título mundial de Ayrton Senna na Fórmula 1, reprisando na íntegra o GP do Japão de 1988, disputado em Suzuka. É história de um dos maiores ídolos do Brasil. Vale a pena ficar na frente da TV na tarde deste domingo.

