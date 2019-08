Primeira etapa vencida

Apesar de um pequeno atraso no cronograma, a reforma da Previdência chega ao Senado. Sem dúvida, o principal destaque foi a vitória com folga do governo. Claro que alguns votos tiveram de ser “conquistados” com a liberação de emendas, mas o primeiro grande desafio do Governo Bolsonaro foi vencido.

Não há grandes tormentas à vista na discussão do Senado. O assunto mais relevante que ficou pendente foi a inclusão dos estados e municípios na reforma, o que também parece ser pacificado já, neste momento.

Com isso, o governo tem ainda outros grandes desafios. Vendida como a “solução da lavoura”, embora imprescindível, a reforma da Previdência não trará efeitos imediatos. É algo de longo prazo. Ou seja, o aperto fiscal continuará mesmo depois de ser aprovada no Senado.

Diante disso, deve ganhar força o trâmite da reforma tributária, que visa organizar o sistema burocrático interno e simplificar para que mais paguem menos e que todos ganhem com isso.

O ministro Paulo Guedes sinalizou há poucos dias que pretende apresentar um novo pacote de estímulo da economia. Pouco se especulou a respeito. Talvez estratégia, até porque, embora ninguém tenha mencionado o fiasco da liberação dos saques das contas do FGTS (cuja previsão de injeção caiu pela metade com o limite em R$ 500), o tal impulso esperado não veio e caminhamos para o fim do ano muito mais desanimados que um ano atrás.

Uma parte dos esforços esperados está sendo feita e mostra um céu mais azul para 2020. Isso pode ajudar na retomada da confiança necessária para o impulso necessário.