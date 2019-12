Prêmio Brasil Olímpico terá a sua 21ª edição nesta terça-feira

Rio de Janeiro – Os melhores atletas do País em 2019 serão premiados nesta terça-feira (10), na 21ª edição do Prêmio Brasil Olímpico, que será realizado na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. Enquanto Arthur Nory (ginástica artística), Gabriel Medina (surfe) e Isaquias Queiroz (canoagem velocidade) disputam o troféu no masculino, Ana Marcela Cunha (maratonas aquáticas), Beatriz Ferreira (boxe) e Nathalie Moellhausen (esgrima) concorrem no feminino.

Dez grandes nomes do esporte brasileiro ainda estão envolvidos em outra categoria importante da festa: o Atleta da Torcida, decidido exclusivamente pelo público e que este ano tem apresentado uma disputa acirrada, próxima dos 150 mil votos.

Estão na briga pelo prêmio: Ana Marcela Cunha (maratonas aquáticas), Ana Sátila (canoagem slalom), Bruno Rezende (vôlei), Flávia Saraiva (ginástica artística), Hugo Calderano (tênis de mesa), Ítalo Ferreira (surfe), Mayra Aguiar (judô), Nathalie Moellhausen (esgrima), Paulo André (atletismo) e Pedro Barros (skate). A votação segue aberta no site pbo.cob.org.br e se encerrará durante a cerimônia de premiação.