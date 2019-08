Pregão para uniforme tem economia de R$ 1,3 milhão

O Município de Cascavel abriu ontem (26) a licitação na modalidade pregão eletrônico para a compra do uniforme escolar para o ano letivo 2020. Ao todo, 15 empresas de todo o Brasil participaram do certame, que foi dividido em quatro lotes. Com valor total inicial de R$ 5.746.885, o pregão finalizou em R$ 4.383.750, com desconto médio de 23,72%, o que representa uma economia de R$ 1.363.135.

O registro de preços foi aberto para um período de 12 meses, para aquisição de 32.500 kits de uniformes escolares para alunos matriculados nas escolas e nos Cmeis (Centros Municipais de Educação Infantil). Dessa quantidade, 1,5 mil kits para bebês.

O pregão foi realizado pela BBMnet e o relatório com a classificação das vencedoras pelo critério menor preço foi publicado no Portal da Transparência, abrindo-se prazo de três dias para que as classificadas apresentem o envelope com a documentação prevista no edital de licitação.

Está marcada para 2 de setembro, às 15h, a sessão de habilitação das empresas.