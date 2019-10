Prefeitura inicia licitação da merenda para 2020

O Município de Cascavel já está trabalhando para garantir que as mais de 65 mil refeições diárias dos alunos matriculados na rede municipal de ensino continuem sendo asseguradas desde o primeiro dia do ano letivo em 2020 e com a mesma qualidade que tornou nossa cidade referência no Paraná em alimentação escolar.

Na quinta-feira (26) foi aberto no Departamento de Gestão e Compras o Pregão Eletrônico para a definir as empresas que fornecerão os 62 itens que compõem a cesta de produtos perecíveis e, ontem (30), teve início o Pregão Eletrônico que definirá os fornecedores dos 49 itens da cesta de perecíveis.

Em ambos os casos os resultados preliminares com os primeiros colocados de cada lote já estão publicados no Portal do Município, abrindo-se o prazo de dez dias úteis para que as empresas classificadas no critério de menor preço em cada lote apresentem as amostras dos produtos, que serão analisados pelo Setor de Nutrição Escolar da Secretaria de Educação. Caso os itens apresentados não atendam às especificações do edital de licitação, os segundos colocados de cada item serão convocados.

Os pregões eletrônicos foram realizados pela BBMnet e atraíram, em média, dez empresas de todo o Brasil em cada lote.

O Pregão Eletrônico 240/2019 foi dividido em 62 lotes para aquisição de produtos perecíveis, desde frutas, verduras, legumes, ovos, carnes, pães e queijo muçarela, com valor máximo inicial de R$ 12.789.420. O valor final só será definido após todas as análises das amostras serem concluídas.

O Pregão Eletrônico 237/2019 iniciado ontem (30) é para a aquisição de não perecíveis, totalizando 49 itens para a merenda. O valor máximo para a contratação para 12 meses é de R$ 5.519.085.

Restrições alimentares

O Município também assegura alimentação balanceada e um cardápio diferenciado aos alunos com restrições alimentares. Por isso já está em trâmite a licitação para aquisição desses gêneros alimentícios, que também está em fase de análise das amostras, com valor inicial de R$ 377.347,20.