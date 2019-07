Prefeitura assina contrato para reformar o Hospital Regional

Toledo – Enquanto o Ministério Público em Toledo analisa o pedido de prorrogar o prazo para o funcionamento do Hospital Regional de Toledo, a prefeitura tenta dar início à reforma do prédio, que, embora entregue há três anos, tem graves falhas estruturais.

A prefeitura já acumula mais de R$ 250 mil em multas pelo não cumprimento do TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) assinado ano passado e, no dia 1º de agosto, vence o último prazo: o início do atendimento no hospital.

O prefeito Lucio de Marchi assinou segunda-feira (15) o contrato com a construtora que será responsável pela reforma do Hospital Regional de Toledo. A Construtora Guilherme, de Cascavel, venceu a Licitação 460/2019 pelo valor de R$ 5.872.836,75. Ela tem 240 dias para concluir os trabalhos, cujo início depende de uma perícia judicial.

Reportagem: Juliet Manfrin