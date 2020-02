Prefeitos da Amerios discutem projetos federais

Vinte e cinco prefeitos da região da Amerios (Associação dos Municípios do Entre Rios), no noroeste do Paraná, se reuniram nesta sexta-feira (7) em Umuarama, onde foram recepcionados pelo prefeito Celso Pozzobom e pelo presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná), prefeito de Pérola, Darlan Scalco.

Participou também da reunião o assessor parlamentar Valdecir Miester, representante do Estado em Brasília, que falou aos prefeitos sobre as principais reivindicações da região e sobre a liberação de recursos para os municípios por meio de programas federais.