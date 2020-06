Prefeitos apelam ao Estado para repor as perdas no orçamento

Matelândia – Diante da queda na arrecadação e no repasse de IMCS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) e FPM (Fundo de Participação dos Municípios) causada pela pandemia da covid-19, os municípios paranaenses vêm enfrentando dificuldades para fechar as contas.

A maioria das prefeituras conseguiu manter a folha de pagamento de maio em dia usando a verba enviada pelo governo federal, mas, diante da gravidade da situação, os prefeitos dos 399 municípios, por meio da AMP (Associação de Municípios do Paraná), enviaram um pedido de ajuda financeira ao Estado. “O nosso pedido é para que possamos conseguir manter as cidades em funcionamento. Nós tivemos uma quebra de 35 a 38% na arrecadação e essa verba da União tem suprido pouco mais de 20 (pontos percentuais) disso, ajudando a manter o que é essencial. Por isso, pedimos ao Estado que nos auxilie de forma semelhante, para recompor pelo menos 10 a 15 (pontos percentuais) dessa perda. Os municípios menores são que mais sentem esse impacto e há situações muito graves já, por isso buscamos esse diálogo, a chamada ‘mão amiga’”, explica o prefeito de Matelândia e presidente da Amop (Associação dos Municípios do Oeste do Paraná), Rineu Menoncin, o Texerinha.

O pedido é para que o Executivo Estadual avalie a possibilidade de recompor as perdas de arrecadação, mantendo, pelo menos, os índices e os repasses financeiros nos níveis e nos patamares do exercício de 2019.

A ajuda financeira do governo federal será enviada em quatro parcelas. A primeira foi repassada no início de junho aos municípios.