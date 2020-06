Prefeito do Rio suspende competições e Campeonato Carioca é paralisado

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, determinou que todas as competições esportivas e os treinamentos em locais fechados estão suspensos no Rio de Janeiro. A medida foi publicada no Diário Oficial neste sábado. Quem sofre impacto direto é o Campeonato Carioca, que ficará paralisado até 25 de junho. Esse era a única competição que havia sido retomada no País.

Desta forma, as partidas entre Vasco x Macaé, marcada para esta domingo, e Botafogo x Cabofriense e Fluminense x Volta Redonda, na segunda-feira, serão adiadas.

O documento diz que o objetivo é adequar “os protocolos sanitários apresentados pelas Federações esportivas ao protocolo sanitário municipal”. E que serão necessárias “inspeções prévias nos centros de treinamento para verificação do cumprimento do protocolo sanitário municipal”.

Nesta semana, Crivella já havia se pronunciado sobre as posições de Botafogo e Fluminense, que querem voltar a disputar a competição apenas em julho. O prefeito se mostrou preocupado com a judicialização do Campeonato Carioca.

“Botafogo e Fluminense querem e têm todo o direito, eles não querem jogar, então para não ter judicialização e suspender o campeonato mais uma vez, a ideia é fazer um acordo, quem quiser jogar, joga, quem não quiser tem que ser respeitado”, declarou.

As informações sao de O Globo