O prefeito do município de Missal, Hilário Jacó Willers, o Maneco, faleceu na tarde deste sábado (20), no Hospital Ministro Costa Cavalcanti, em Foz do Iguaçu.

Ele foi hospitalizado inicialmente em hospital da cidade de Missal, depois de sofrer um infarto na noite passada. Mas, na manhã de hoje foi transferido às pressas para o Hospital Costa Cavalcanti, de Foz.

Maneco chegou a ser submetido a uma cirurgia de emergência, mas não resistiu e faleceu.