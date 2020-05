Prefeito de Cascavel assina autorização para revitalização da Avenida Piquiri

O prefeito de Cascavel Leonaldo Paranhos assinou nessa quarta-feira (04), a autorização para a revitalização da Avenida Piquiri, para dar continuidade ao projeto Cascavel Avança – Não Para!

A autorização corresponde à primeira fase da obra na avenida, que compreende uma extensão de 1,2 quilômetros, iniciará na Avenida Barão de Rio Branco e seguirá até a Paróquia Santo Inácio de Loyola. O investimento será de R$ 3,2 milhões. Depois, ocorrerá uma revitalização da via numa extensão de 2,8 quilômetros até o Condomínio Pantanal.

O Projeto na Piquiri irá reformar o asfalto e calçadas, a prefeitura também fará melhorias no paisagismo deixando a região com um ambiente muito mais agradável, além de abrigos de ônibus com acessibilidade.

Para a presidente da Associação de Moradores do São Cristóvão II, Zilaide Thomazini, a obra que é muito necessária vai impactar positivamente na vida quem usa a Avenida Piquiri.