PRÉ-OLÍMPICO DE FUTEBOL – Seleção sub-23 se apresenta nesta sexta

Rio de Janeiro – Bastante mudada em relação à convocação inicial, a seleção brasileira sub-23 começa a se reunir nesta sexta-feira (3) na Granja Comary, no Rio de Janeiro, para iniciar a fase final de preparação para o Torneio Pré-Olímpico, que será realizado na Colômbia de 18 de janeiro a 9 de fevereiro. Os comandados do técnico André Jardine vão ficar duas semanas no centro de treinamento e farão dois jogos-treino.

A lista final de convocados para a competição foi enviada pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) nos últimos dias de 2019. Antes da virada de ano, a relação sofreu nova baixa já que Douglas Augusto não foi liberado por seu clube, o Paok da Grécia. Ele já substituía Douglas Luiz, do Aston Villa, e que havia sido capitão da seleção sob comando de Jardine. O terceiro nome para a vaga ainda será anunciado pela CBF, que tem até hoje para entregar a lista final.

Após se apresentarem, os jogadores passarão por uma bateria de exames médicos e, no fim da tarde, terão o primeiro treino no gramado. Durante o período de preparação, a seleção olímpica enfrentará o Boavista e a Portuguesa, nos dias 12 e 15, respectivamente.

O embarque para a Colômbia será no dia 16. A estreia da seleção está marcada para o dia 19 contra o Peru, pelo Grupo B do Pré-Olímpico. O Brasil também enfrentará Bolívia, Paraguai e Uruguai na primeira fase. Já o Grupo A tem Argentina, Colômbia, Chile, Equador e Venezuela. Líder e vice dos dois grupos avançam ao quadrangular final, que começará no dia 3 de fevereiro. Os dois melhores da segunda fase estarão classificados para as Olimpíadas de Tóquio 2020.

Elenco “remendado”

A seleção brasileira que se apresenta hoje tem seis mudanças em relação à lista original, anunciada dia 16 de dezembro. A CBF já esperava dificuldades para fechar o grupo de jogadores e tentava negociar diretamente com clubes europeus, que rotineiramente apresentam entraves para liberar atletas para competições que não sejam nas Datas-Fifa. Depois da convocação inicial, André Jardine, no dia 27 de dezembro, chamou Douglas Augusto (Paok), Bruno Tabata (Portimonense), Dodô (Shaktar Donestk), Nino (Fluminense) e Pepê (Grêmio) para as vagas respectivas de Douglas Luiz (Aston Villa), Gabriel Martinelli (Arsenal), Emerson (Betis), Gabriel (Lile) e Wendel (Sporting).