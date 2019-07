“Práticas antigas ficaram no passado”, diz Alécio

Passado o primeiro semestre da gestão atual da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores, o presidente Alécio Espínola (PSC), aponta avanços parlamentares e, sobretudo, maior transparência no Legislativo municipal, que já viu denúncias de funcionários fantasmas, assistencialismo e negociação dos votos para aprovação de projetos. Alécio garante que isso não faz parte mais da rotina da nova política, tão defendida por ele. “Não temos envolvimento com nada de errado. Essas práticas ficaram no passado. Quando tivemos o problema com o ex-vereador Damasceno Júnior [cassado por cobrar devolução dos salários de assessores], tomamos o cuidado de agir conforme o Regimento Interno. Estamos vivendo um momento de tranquilidade e de gestão transparente”.

A aproximação da Câmara da população é uma das defesas da Presidência, que vem adotando o gabinete aberto, atendendo quem procura o Legislativo para fazer reivindicações. “Atendemos a população e ouvimos as necessidades dos vereadores. Estamos votando projetos importantes, que ajudam o dia a dia da população”.

Embora não tenha um balanço, o presidente diz que medidas de austeridade foram adotadas: há economias com diárias e demais setores. Porém, a reforma da estrutura não será excluída da lista de ações emergentes. “Faremos uma reforma no telhado, pois é um problema grave que dura anos e que precisa ser resolvido para darmos maior condição de trabalho aos servidores e também para quem procura a Câmara”.

Pela primeira vez na Presidência, Espínola avalia como o cargo se diferencia dos demais: “Traz uma visibilidade grande e ao mesmo tempo traz uma preocupação: tudo que ocorre recai sobre o presidente. Mas ao disputar a eleição, estive pautado em meus princípios de vida: ética, moralidade, viver de acordo com o que a população quer: políticos sérios, política nova”.

Eleições 2020 acirram discursos

A proximidade com as eleições municipais ano que vem acirram o discurso na Câmara. Oposição e situação duelam de maneira cada vez mais feroz, missão para a Presidência. “As eleições estão próximas e o comportamento dos vereadores fica mais acirrado… a briga é mais acalorada. Enquanto presidente, não vou tirar as prerrogativas de ninguém: seja posição ou oposição. O que desejo é respeito. Ano que vem será ainda mais difícil, mas volto a dizer que estamos pautados no que é correto”.

Alécio garante que busca respeitar todos os lados: “Sei que as pessoas pensam diferente. Não procuro a divisão da Casa, procuro fazer com que todos foquem os mandatos”.

Reportagem: Josimar Bagatoli