Prata com gostinho de ouro

A atleta Cristiane Kruger, que compete pelo CRC (Clube de Regatas de Cascavel), participou no fim de semana do Campeonato Sul e Pan-Americano 2019 de Paracanoagem, que reuniu paratletas do Brasil, dos EUA, da Argentina, do Chile, da Bolívia, do Uruguai e do Canadá.

Cristiane foi medalha de prata nas provas dos 200 e 500 mts, destaque para o tempo na prova dos 200 metros de 1min19seg, que pode garantir para a atleta de Corbélia uma vaga para o Mundial de Paracanoagem na Hungria. Cristiane aguarda com ansiedade a convocação.

“Fiquei muito feliz com esse resultado. A prova foi quase perfeita, apenas três segundos atrás da americana… três segundos em provas de velocidade é muito. Sei onde foi a minha falha e tenho certeza de que, se não tivesse acontecido, minha colocação seria outra, por isso teve, sim, gostinho de primeiro lugar”, comemora Cristiane.