Postura Sistêmica: você também pode viver uma nova vida

Sou Graciele Reimann Gatto, facilitadora de Constelação Familiar, Postura Sistêmica Ativa e Ho’oponopono Sistêmico.

Há 14 anos fui apresentada às constelações e há oito anos conheci o Ho’oponopono. Desde então minha vida passou a ter outro sentido. Experimento o que chamamos Salto quântico com muita frequência.

Conheci a fé, me aproximei de Deus e da minha família como nunca havia e experimentado.

Desde que conheci as constelações nunca mais parei de estudar e aprender. Conheci Bert Hellinger pessoalmente, tive a oportunidade de me sentar ao seu lado e de ser atendida por ele. Foi realmente desafiador, difícil e transformador.

Durante o percurso eu me perdi e me encontrei, atravessei as “noites escuras”, algumas vezes rapidamente outras nem tanto. E continuo a caminhar.

Compreendi que somos o próprio sistema familiar, que nossos pais são os certos para nós, são Essências Divinas e, além de nos dar a vida, eles são o acesso a Deus, à inteireza e à potencialidade pura. São nossos portais divinos. Sem eles, nada feito.

Aprendi sobre os traumas e de como eles atuam em nós, e, mesmo quando temos compreensão, ainda é preciso transmutar as informações que eles deixaram impressas em nós como memórias inconscientes. Aprendi também que é possível integrar tudo, mesmo o que parecia impossível. E ainda assim apreciar. Sim, aprendi a apreciar! Essa é a melhor parte!!!

Aprendi a lidar com a morte, com a dor, com a falta. Transformei a dor da não aceitação em consentimento. A dor da falta passou a ser uma lembrança saudosa gostosa de sentir.

Não existem histórias que enfraquecem. Todas as histórias fortalecem. Absolutamente todas.

Compreender como isso é possível é a grande chave!

Também não existem garantias, a vida acontece dia após dia e temos que nos jogar, aprender sobre vulnerabilidade e a viver na certeza. Quando damos um passo, Deus coloca o chão.

Aprendi também sobre a gratidão. Sobre agradecer e sobre estado de graça.

Compreendi o que é ser co-criador e estou praticando!

Hoje eu agradeço e me rendo. Todos os dias. Eu me rendo e recebo as bênçãos. Sem resistir. E entro em ação!

Quero compartilhar com vocês um pouco de tudo isso. Por isso desenvolvi um processo, um método que se chama Postura Sistêmica Ativa Gratto.

Esse método tem por base os fundamentos da Constelação, do Ho’oponopono, uma pincelada de física quântica e um pouco de tudo o que faz sentido para mim. É mais consciência do que terapia.

Chamo também de facilitação de consciência. Aqui você não vai aprender a constelar, mas vai poder se nutrir do conhecimento das Leis Sistêmicas e das consciências, segundo Bert Hellinger, e vai poder utilizá-lo no dia a dia, em todos os contextos. Isso vai te trazer paz, tranquilidade, conexão, saúde, disposição e apreciação!

E, quando você se sente feliz e grato, a prosperidade e a abundância passam a ser a sua sintonia! Quer mais?

Venha! Isso está só começando!!! Estou feliz por você estar aqui!

O curso contempla:

➡Conteúdo exclusivo;

➡10 dias de interação grupo fechado no WhatsApp;

➡Vídeos – aulas;

➡Exercícios e atividades;

➡Meditações;

➡Interação com o grupo, assistida e orientada, com esclarecimento de dúvidas;

➡Webinário (nesta aula ao vivo, será oportunizada interação através de chat);

➡Certificado digital.

INSCRIÇÕES:

shorturl.at/hoCGS

Início: 19 de agosto

Término: 28 de agosto

Investimento: R$ 200,00

Para mais informações, chame pelo WhatsApp: Rosana Marcelino (45) 99971-8152