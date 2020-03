Português é o novo líder

O português Antônio Félix a Costa venceu sábado o ePrix do Marrocos de Fórmula E (carros elétricos). Com a primeira vitória na temporada, o piloto da equipe DS TEcheetah assumiu a liderança do campeonato, com 67 pontos, 11 a mais que o australiano Mitch Evans. Lucas Di Grassi foi o melhor brasileiro na prova, classificando-se em sétimo lugar, depois de largar em 13º, e agora ocupa a quinta colocação no campeonato, com 38 pontos. Felipe Massa mais uma vez teve um fim de semana ruim e terminou em 17º e soma apenas dois pontos no campeonato. A próxima etapa será no dia 4 de abril em Roma, na Itália.

