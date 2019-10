Porto Seco: Justiça marca audiência de conciliação entre Codapar e Receita

Reportagem: Juliet Manfrin

Cascavel – Após a Codapar (Companhia de Desenvolvimento Agropecuário do Paraná) ingressar com ação na Justiça Federal do Paraná solicitando a prorrogação de prazo para administração do Porto Seco em Cascavel e ter seu pedido negado, o juízo acabou por reconsiderar sua decisão.

Segundo o supervisor Técnico da companhia, Luiz Felipe Glock, em decisão tomada ontem (8) o magistrado acabou por agendar uma audiência e conciliação entre a Receita Federal e a Codapar que é a permissionária na administração daquela estrutura há 16 anos. Os dois lados sentam para conversar no dia 17 deste mês, quinta-feira da semana que vem em Curitiba.

O processo foi parar na Justiça porque o contrato de administração do porto vence no dia 3 de novembro próximo, mas a Receita Federal não iniciou uma nova licitação e também não atendeu aos pedidos administrativos para prorrogação de prazo solicitados pela companhia.

Se não houver acordo e a justiça não conceder a prorrogação de prazo, o Porto Seco em Cascavel poderá fechar as portas em pouco mais de três semanas.

A base de 30 mil metros quadrados é um importante instrumento de base alfandegária para entrada e saída de produtos da região que vão ou vêm de outros países.

Apesar do contrato de administração ter sido assinado em 1999, os serviços só iniciaram em 2003 e, entre ourtos pontos, a Codapar pede a compensação dos 4 anos dde não atividade.

Para se avaliar a importância da base ao oeste, somente no passado foram exportados por ali mais de US$ 82 milhões e neste ano, de janeiro a maio, levantamento mais recente, já haviam sido quase US$ 14 milhões As importações em 2018 somaram cerca de US$ 37,8 milhões e neste ano, nos 5 primeiros meses, haviam sido US$ 7,2 milhões.

Mesmo que a Receita opte por realizar uma nova licitação, não haveria tempo hábil para contratação até o fim do contrato. Além disso, se outra permissionária vencer o certame, ela terá de construir uma nova estrutura tendo em vista que a existente pertence à Codapar, que é vinculada à Seab (Secretaria de estado da Agricultura e Abastecimento).