Portal Viaje Paraná já apresenta detalhes de 111 destinos

É com belas imagens e muita informação que o portal www.viajeparana.com, site criado pela E-Paraná Comunicação, apresenta os muitos destinos turísticos que o Estado oferece. O site que foi ao ar no início do ano já traz dicas e roteiros de viagem para 111 municípios. A intenção é disponibilizar, até o final de 2019, informações sobre os 283 destinos com potencial turístico em território paranaense. As cidades fazem parte do Mapa do Turismo Brasileiro criado pelo Ministério do Turismo para apontar, com base em uma série de critérios, as cidades do País com estrutura para receber visitantes.

“O objetivo é reunir todas as belezas do Estado para o mundo, pois a página é bilíngue e de fácil acesso”, explica o secretário da Comunicação Social e da Cultura, Hudson José. De acordo com ele, cerca de 70% dos moradores de Paranaguá, por exemplo, não conhecem a Ilha do Mel. “Queremos que os paranaenses também sejam turistas no seu Estado”, reforça.

O secretário destaca também o potencial do setor para a economia. “O turismo gera empregos imediatos no local, com oportunidades para todos os níveis”.

NA PRÁTICA – No portal Viaje Paraná há opções para todos os gostos, do turismo religioso a destinos para famílias e casais, além de alternativas de aventura, natureza e praia. De acordo com o levantamento divulgado pela Paraná Turismo em março de 2019, cerca de 16 milhões de pessoas se deslocam pelo Estado por ano. O objetivo é atrair ainda mais turistas de outras partes do país e do Exterior, e também divulgar as belezas do Paraná para quem vive aqui.

O Paraná conta com 14 regiões turísticas e cerca de 2 mil atrativos para serem explorados. A plataforma é atualizada diariamente com dicas de passeios, hospedagem e gastronomia local e traz, além de fotos das regiões, vídeos dos locais que podem ser visitados.

“Conheça tudo o que o Paraná pode oferecer, este é o objetivo do portal”, explica o diretor-presidente da E-Paraná Comunicação, Glaucio Baduy Galize. “Muitos não imaginam, mas o Paraná é maior do que países como Portugal e Grécia. Por isso o trabalho realizado pela equipe do portal é muito complexo, exige pesquisa intensa e produção de conteúdos diários”.

SITE – Desenvolvido pela Celepar, o portal oferece também um calendário com as principais festas e atrações nos destinos turísticos. Outro diferencial é a possibilidade de verificar a quilometragem de um ponto a outro no Estado por meio da calculadora de distâncias, o que permite programar melhor o trajeto a ser percorrido.

A página está disponível em português e inglês e o acesso pode ser via computador, tablet ou celular.