Por coronavírus, Fifa deve adiar jogos de Eliminatórias Asiáticas

Zurique – A Fifa anunciou que deve adiar partidas das Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo Catar 2022 e da Copa da Ásia 2023, na China, em decorrência da epidemia de coronavírus no continente.

As seleções asiáticas deveriam se enfrentar no dia 26 de março em partidas pela segunda fase de grupos das eliminatórias para a Copa de 2022. O torneio também serve para classificar equipes à Copa da Ásia do ano seguinte.

No entanto, após encontro, realizado ontem (5) com representantes da AFC (sigla para Confederação Asiática de Futebol), a Fifa anunciou que enviará para as associações nacionais do continente a proposta para adiar os jogos.

“Para a Fifa e a AFC, o bem-estar e a saúde de todos os indivíduos envolvidos em jogos de futebol permanece a maior prioridade. Sendo assim, uma proposta forma para adiar as próximas partidas para as eliminatórias de 2020 para a Copa do Mundo e a Copa da Ásia de 2023 será compartilhada com as associações nacionais correspondentes”, comunicou a entidade máxima do futebol mundial.

Ainda segundo a nota, “a Fifa e a AFC fornecerão uma atualização das datas nos próximos dias, após consulta com as associações integrantes da AFC”. As duas entidades discutiram ainda o Campeonato Asiático de futsal, a ser disputado neste ano no Turcomenistão, e a disputa entre as seleções femininas de Coreia do Sul e China por uma vaga na Olimpíada de 2020, em Tóquio.