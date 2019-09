Pontuar nas duas provas é a meta de Leonardo Sanchez no Velopark

Depois de ter sua sequência na zona de pontuação interrompida na etapa de Interlagos, quando não pontuou na corrida de sábado, o paulista Leonardo Sanchez, da equipe MRF Racing/EMS Farmacêutica/PGG/RV Imola, quer voltar a pontuar nas duas provas da Stock Light. A quinta etapa da temporada será disputada neste fim de semana no Autódromo do Velopark, em Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul.

A maior novidade da etapa é a realização da prova do domingo no período da tarde. Tradicionalmente, a corrida do domingo abria a programação logo no início da manhã.

Para Leonardo Sanchez, o que mais importa é pontuar nas duas provas.

Ele frisa que, ao voltar ao Velopark, terá a oportunidade de abrir uma nova sequência de resultados com pontuação na rodada dupla. Ele também destaca que o treino classificatório será muito importante para suas pretensões na etapa gaúcha. “Vamos concentrar o trabalho no treino classificatório, buscando largar na melhor posição possível. Assim, espero pontuar nas duas provas do Velopark. Daqui para frente vamos pensar na classificação final do campeonato e espero galgar algumas posições neste fim de semana”, diz Leonardo Sanchez, que está em 18º no campeonato, com 41 pontos. O líder é Guilherme Salas, com 176 pontos.

Programação

A programação da Stock Light no Velopark, começa neste sexta-feira.

Às 8h está previsto o Shakedown; às 9h o treino livre; às 11h50, o treino dos estreantes e, às 14h40, o segundo treino livre.

No sábado, o terceiro treino livre tem início às 8h; o treino classificatório será a partir das 11h10 e a Corrida 1 terá largada às 15h28, com duração de 30 minutos, mais uma volta.

A Corrida 2 será no domingo, com largada às 14h58, também com duração de 30 minutos, mais uma volta.