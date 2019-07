Polícias Civil e Militar: Governador cita ação para reforçar a frota

São José dos Pinhais – O governador Carlos Massa Ratinho Junior destacou nessa quarta-feira (10) o esforço que o Estado tem feito para recompor e atualizar a frota de viaturas policiais. Em solenidade para a entrega de 102 novos veículos para as polícias Militar e Civil e para os Bombeiros, ele lembrou que assumiu o governo com cerca de 40% das viaturas policiais no conserto e que vem trabalhando para resolver a situação.

“Quando assumimos, 40 de cada 100 viaturas estavam na oficina. Agora estamos recuperando o tempo perdido, fazendo grandes investimentos na área de segurança pública”, ressaltou Ratinho Junior.

Ele também salientou que as medidas adotadas pelo atual governo contribuíram para a redução da criminalidade no Estado, com quedas acentuadas nos índices de homicídios, latrocínios, roubos e de assaltos a banco.

“Queremos diminuir ainda mais os índices de violência no Paraná. Nosso compromisso é fazer uma polícia moderna, combativa e que respeita o cidadão”, afirmou o governador. “O Paraná é um estado equilibrado e comprometido com a segurança pública”, concluiu, durante a cerimônia realizada na Academia Militar do Guatupê, em São José dos Pinhais.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, nas próximas semanas aproximadamente 3 mil viaturas de estavam em manutenção voltarão ao trabalho, reforçando as ações de policiamento em todo o Paraná. Os veículos ficaram parados em oficinas por conta de problemas verificados junto à empresa JMK, responsável pela manutenção.

Fortalecimento

Já as 102 novas viaturas são do modelo trailblazer. São 72 unidades para a Polícia Militar e 30 para a Polícia Civil. Os veículos da Polícia Militar serão destinados ao fortalecimento das ações ostensivas, principalmente às equipes policiais da Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel), das unidades operacionais e também da Companhia de Operações com Cães do Bope (Batalhão de Operações Especiais).

No caso da Polícia Civil, são 17 viaturas modelo caracterizadas e outras 13 descaracterizadas. O destino será definido conforme a necessidade. “Essas viaturas vêm em boa hora, é um grande apoio que as nossas forças de segurança estão recebendo”, ressaltou o coronel Romulo Marinho Soares, secretário da Segurança Pública.

“É um avanço significativo para a Polícia Civil, só melhora a qualidade do atendimento para a população”, acrescentou Silvio Rockembach, delegado-geral da Polícia Civil.

“O fundamental é uma comunidade bem servida, porque além do policial bem treinado, teremos viaturas e equipamentos que potencializam o serviço de segurança”, disse o coronel Péricles de Matos, comandante-geral da Polícia Militar.

Novos helicópteros

O governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou ontem a autorização para que a Secretaria da Segurança Pública inicie o processo de licitação de cinco helicópteros. As novas aeronaves, do modelo Police, serão usadas em operações policiais e aumentarão de quatro para nove a frota aérea da PM.

“É o projeto do governo do Estado de recuperação da frota da segurança”, afirmou o governador na solenidade, realizada na Academia Policial Militar do Guatupê, em São José dos Pinhais. “É um pequeno início daquilo que vamos investir nas Polícias Civil e Militar. Com o planejamento da Secretaria de Segurança estamos conseguindo fazer com que os investimentos se tornem realidade”, destacou o governador.

De acordo com o plano inicial, as novas aeronaves serão espalhadas pelo Paraná, nas cidades de Curitiba, Ponta Grossa, Londrina e Maringá. O outro helicóptero deve ser deslocado para a região da fronteira, entre Cascavel e Foz do Iguaçu. “Esses helicópteros darão apoio aos policiais na hora da ronda. É um compromisso nosso de fazer uma segurança cada vez melhor”.